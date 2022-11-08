Лунев о самой сексуальной женщине мира: «Джессика Альба. Хотя, наверное, она уже постарела»

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Андрей Лунев назвал самую сексуальную женщину мира.

– Самая сексуальная женщина в мире, не считая твою жену.

Джессика Альба. Когда я юношей еще был, постоянно смотрел фильмы с ней.

Так она и осталась в памяти. Хотя, наверное, она уже постарела (американской актрисе сейчас 41 год – прим. Sports.ru) и стала не такой сексуальной, – сказал вратарь «Байера».

Джессика Альба и еще лишь 14 человек, которые позволили себе не подписываться в ответ на Роналду

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