Эквадор не отстранят от ЧМ-2022. ФИФА отклонила иск Чили и закрыла дело Байрона Кастильо

Сборную Эквадора не отстранят от участия на ЧМ-2022.

Сборная Чили обратилась в ФИФА с требованием исключить эквадорцев, утверждая, что защитник Эквадора Байрон Кастильо – колумбиец.

Проанализировав заявления всех сторон и рассмотрев все полученные сведения, дисциплинарный комитет ФИФА принял решение закрыть дело, возбужденное против Федерации футбола Эквадора.

Чилийцы могут опротестовать данное решение в апелляционном комитете .

Чили выкидывает Эквадор с ЧМ-2022 с помощью юриста: доказали, что за них играл нелегал. Вот детали детектива