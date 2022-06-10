Эквадор не отстранят от ЧМ-2022. ФИФА отклонила иск Чили и закрыла дело Байрона Кастильо

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Сборную Эквадора не отстранят от участия на ЧМ-2022.

Сборная Чили обратилась в ФИФА с требованием исключить эквадорцев, утверждая, что защитник Эквадора Байрон Кастильо – колумбиец.

Проанализировав заявления всех сторон и рассмотрев все полученные сведения, дисциплинарный комитет ФИФА принял решение закрыть дело, возбужденное против Федерации футбола Эквадора.

Чилийцы могут опротестовать данное решение в апелляционном комитете ФИФА.

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