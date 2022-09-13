Сборную Эквадора могут отстранить от ЧМ-2022. Опубликованы новые доказательства, что защитник Кастильо – колумбиец

Сборную Эквадора могут отстранить от участия на чемпионате мира-2022.

Напомним, в мае сборная обратилась в ФИФА с требованием исключить эквадорцев, утверждая, что защитник Эквадора Байрон Кастильо – колумбиец. В июне ФИФА отклонила иск и закрыла это дело.

Однако теперь в этом деле появились новые доказательства. Издание Daily Mail опубликовала аудиозапись разговора Кастильо с представителями Федерации футбола Эквадора (FEF), состоявшегося 4 года назад. В нем он признается, что родился в 1995 году, а не в 1998-м, как указано в его эквадорском свидетельстве о рождении. Также он назвал свое полное имя – Байрон Хавьер Кастильо Сегура. Оно совпадает с именем в колумбийском свидетельстве, скан которого был опубликован.

Кроме того, футболист подробно описал, как уезжал из колумбийского города Тумако в эквадорский Сан-Лоренсо, чтобы продолжить футбольную карьеру. Кастильо назвал имя бизнесмена, который помог ему с оформлением новых документов.

В письме следственной комиссии FEF, которое было направлены президенту и Дисциплинарной комиссии Федерации, говорится, что Кастильо является гражданином Колумбии, родившимся в Тумако в 1995 году. Несмотря на это, в 2019 году FEF официально постановил, что Кастильо является гражданином Эквадора. Все эти доказательства не были представлены на июньском слушании.

Апелляционная комиссия должна вынести окончательное решение по этому делу в четверг, 15 сентября.

На жеребьевке сборная Эквадора попала в группу с командами Катара, Нидерландов и Сенегала. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.