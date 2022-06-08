Юрист сборной Чили представил доказательства, что защитник Эквадора – колумбиец. Из-за этого чилийцы могут получить путевку эквадорцев на ЧМ

Сборной Эквадора грозит исключение с чемпионата мира в Катаре.

Ранее сборная Чили потребовала передать ей путевку Эквадора на ЧМ-2022. Чилийцы утверждают, что защитник Эквадора Байрон Кастильо – колумбиец, из-за чего не имел права играть за эквадорцев.

Эдуардо Карлеззо, юрист, представляющий Чили в этом разбирательстве, заявил, что его расследование показало недостоверность свидетельства о рождении Кастильо.

Юрист заявил, что игрок родился не в Эквадоре 10 ноября 1998 года, как это указано в свидетельстве, и отметил, что в документе нет необходимых отпечатков пальцев. Карлеззо обвинил Эквадор и местную федерацию в подделке документа.

«Родители Кастильо женились в [колумбийском городе] Тумако, Байрон родился в Тумако, его крестили в Тумако. Суть в том, чтобы ясно и прозрачно представить все аргументы, которые у нас есть, документы, которые у нас есть. Говорящему правду бояться нечего», – заявил юрист.

В случае, если займет сторону Чили в этом разбирательстве, Эквадор получит технические поражения во всех восьми матчах отбора ЧМ-2022, в которых принимал участие Кастильо. В таком случае Чили попадет на турнир вместо Эквадора.

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