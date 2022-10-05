Виктор Гусев о том, что ЧМ-2022 не покажут на Первом канале: «Видимо, не потеря, если не показывает»

высказался о том, что Первый канал не будет транслировать матчи .

Сообщалось, что получил эксклюзивные права на показ турнира.

— Если бы это было потерей для Первого канала, то он взял бы и начал показывать. Видимо, не потеря, если не показывает.

— Правильно ли, что есть монополия одного канала на показ чемпионата мира? Пусть этот канал и спортивный.

— Если у «Матч ТВ» меньше охват, я просто этого не знаю, тогда кто-то не увидит [матчи ЧМ-2022]. Если охват не меньше, то в чем проблема? Представьте себе обычного человека. Он точно даже не знает, на каком канале транслируют. Смотрит в интернете.

По-моему, то, о чем вы говорите, – это надуманная проблема. Человек будет включать трансляцию на «Матч ТВ» и говорить: «Ох, как жалко, что не на канале»?

— Вам не жалко вашего коллегу Казанского, который перешел работать на Первый канал ради больших матчей, а получается, что остался без всех крупных турниров?

— Не жалко. Почему я должен жалеть Дениса? Странно даже. Мне не жалко никого из комментаторов. Почему вы не спрашиваете: «А вам не жалко самого себя, что вы не комментируете?» – сказал бывший комментатор Первого канала.