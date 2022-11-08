Зарема о словах Мостового о Ваноли: «Вот уж кто достиг золотого дна, так это он сам в студии «Матч ТВ» и Медиалиге»

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Зарема Салихова оценила слова Александра Мостового о Паоло Ваноли.

Бывший футболист красно-белых, комментируя назначение экс-тренера «Спартака» в «Венецию», заявил, что чемпионат России – «золотое дно» для иностранных специалистов.

«Паоло Ваноли желаю удачи в новом клубе и вернуть его в серию А, потому что форма команды и компания по продвижению прекрасны.

А вот кто действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой в студии «Матч ТВ» и медийной лиге», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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