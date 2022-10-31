Александр Мостовой: «Если Зарема хочет узнать о футболе, пусть в «Википедии» читает о Мостовом»
Александр Мостовой отреагировал на замечания Заремы Салиховой.
Напомним, бывший игрок сборной России так оценил выступления «Спартака» в текущем сезоне: «Заремы стало меньше, и атмосфера стала лучше. Пришли результаты».
Супруга бывшего владельца клуба ответила ему: «Что сделал Мостовой? Стал тренером РПЛ – нет, тренером клуба из 2-го дивизиона – нет. Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила».
«Я понятия не имею, кто это в футбольном мире. Какое отношение она имеет к футболу? О ее высказываниях я узнаю только благодаря журналистам. А на роль тренера я, в отличие от многих, никогда особо не лез…
При чем здесь вообще хомяки и футбол? Если Салихова хочет узнать о футболе, то пусть в «Википедии» читает о Мостовом. В людях я всегда ищу хорошее, а плохое они сами покажут», – сказал Мостовой.
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