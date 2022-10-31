ответила на слова Александра Мостового о результатах «Спартака».

Бывший игрок сборной России так оценил выступления красно-белых в текущем сезоне: «Сейчас идут нормально, они неплохо играют. Так и должно быть. Просто сейчас стало меньше Заремы и ее комментариев, и атмосфера вокруг стала лучше. Пришли результаты».

«Как бы в перспективе игроков от Павла Андреева меньше не стало. Вот это будет по-настоящему ощутимо. Самые лучшие русские игроки оказались в «Спартаке», были заключены длинные 5-летние контракты и продлены с действующими игроками. На подходе были еще несколько талантливых футболистов, за которых вскоре разгорится борьба, а кто побеждает в финансовых войнах всем известно.

Нет Заремы – нет Луки [Каттани], а это специалист из «ПСЖ» (туда и вернулся на еще более важную должность), который в экстремальных условиях в кратчайшие сроки назначил тренера, идеально подходящего под ДНК , собрал за 1,5 трансферных окна команду, которая идет на полных парусах, несмотря на потери ключевых игроков основного состава.

За два года: второе место (еврокубковая зона) и долгожданный кубок (в другой реальности это тоже выход в Лигу Европы). У какого клуба есть сопоставимые результаты («Зенит» априори за скобками)?

Лично что сделал за это время Мостовой? Стал тренером – нет, стал хорошим тренером клуба из второго дивизиона – нет, стал юношеским тренером – нет. Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.