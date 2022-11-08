Анчелотти о том, что «Барса» обошла «Реал» в таблице: «Мы разочарованы. Ла Лига – долгий турнир»

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Карло Анчелотти высказался о том, что «Барселона» обошла «Реал» в таблице Ла Лиги.

«Мы расстроены и разочарованы. И точка. В первой части сезона мы выступали очень хорошо – лучше, чем когда-либо. Этот матч мы уже обсудили. Команда меня не разочаровала. Я сказал игрокам то же самое, что сейчас скажу вам: мы проиграли, так как нам не хватило напора. В таких играх на одном мастерстве не выехать – нужна и интенсивность.

Не думаю, что дело в чемпионате мира. Мы недостаточно свежи, потому что провели много матчей. Свежести не хватило – в этом плане мы не так хороши, как раньше. Но это нормально.

Ла Лига – очень долгий турнир. Мы разочарованы, что упустили первое место», – сказал тренер «Реала» после поражения от «Райо Вальекано» (2:3) в матче 13-го тура Ла Лиги.

«Реал» вдруг получил от «Райо» – это первое важное поражение сезона. Пропустили «Барсу» в лидеры

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