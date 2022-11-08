«Реал» впервые после 0:4 от «Барселоны» пропустил 3 гола в Ла Лиге – в матче с «Райо Вальекано»

впервые с 20 марта пропустил в чемпионате больше двух голов.

Команде Карло Анчелотти в 13-м туре Ла Лиги трижды сумел забить (2:3, второй тайм).

В последний раз мадридцы пропускали столько от «Барселоны» в 29-м туре прошлого чемпионата. Каталонцы тогда одержали победу со счетом 4:0.

Куртуа отразил пенальти за игру Карвахаля рукой. «Райо» перебил из-за рано вбежавшего в штрафную Даниэля и повел 3:2