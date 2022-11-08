ФИФА и УЕФА разрешили проведение матча России и Таджикистана

ФИФА и УЕФА разрешили проведение матча между сборными России и .

Об этом сообщили в Федерации футбола Таджикистана.

«Мы получили авторизацию со стороны и , и . Очки за матч пойдут в рейтинг ФИФА. В этой игре команды смогут провести по шесть замен», – заявили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

Матч между сборными Таджикистана и России состоится 17 ноября в Душанбе. Начало – в 18:00 по московскому времени.