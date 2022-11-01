ФИФА выдаст разрешение на проведение матча России с Таджикистаном в ближайшее время

выдаст разрешение на проведение матча между Россией и Таджикистаном.

Об этом сообщил Фаридун Салиев, руководитель пресс-службы Федерации футбола Таджикистана и пресс-атташе сборной Таджикистана.

«Никаких санкций не будет. Это футбол, он должен быть вне политики. Тем более, чтобы проводить игры между сборными, ассоциации направляют запросы на авторизацию этих матчей, чтобы они получили официальный статус. Мы получили разрешение от ФИФА о проведении товарищеских матчей по футзалу. В ближайшее время получим разрешение на игру команд большого футбола.

Тем более сборная России уже играла с командой Киргизии и, как мы читали, в ближайшее время планирует договориться о встрече со сборной Узбекистана», – сказал Салиев.

Матч сборных России и запланирован на 17 ноября.

Россия сыграет с Таджикистаном в Душанбе. Похоже, это вместо матчей с Ираном и Боснией