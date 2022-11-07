Винисиус о Бразиилии на ЧМ-2022: «Давайте отправимся в погоню за 6-м титулом и радостью для нашего народа»
Винисиус Жуниор намерен выиграть чемпионат мира со сборной Бразилии.
Сегодня стала известна заявка пятикратных чемпионов мира на предстоящий турнир. Вингер «Реала» попал в список.
«Мы уже начали чувствовать атмосферу чемпионата! Какой чудесный момент!
Давайте отправимся вместе в погоню за шестым титулом и радостью для нашего народа», – написал Винисиус.
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
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