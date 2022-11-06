Коутиньо пропустит ЧМ-2022, скорее всего. Восстановление от травмы бедра займет 6 недель

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Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо вряд ли выступит на ЧМ-2022.

Как передает TNT Sports, восстановление футболиста от травмы правого бедра займет порядка 6 недель, и в Катар 30-летний хавбек, видимо, не поедет.

Из-за повреждения игрок «Астон Виллы» не вышел на поле в матче 15-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

В текущем сезоне Коутиньо провел 12 встреч в АПЛ, получив две желтые карточки. За сборную Бразилии в последний раз он играл в июне.

Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

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