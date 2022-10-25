Джамал Мусиала: «Предпочитаю Месси, несмотря на все уважение к Роналду. Нравились класико с ними»

рассказал, что игра нравится ему больше игры .

– Вы следили за «Барселоной», когда были ребенком?

– Я смотрел много матчей великой «Барсы» с Месси, Хави и Иньестой. На их игру было приятно смотреть. Глядя на их футбол, ты получал удовольствие. Несомненно, я очень внимательно следил за их игрой.

«Барса» – клуб с очень сильной философией, который всегда делал ставку на талант и технику. На их игру приятно смотреть. В те времена я был одним из таких зрителей.

– А что скажете о «Реале»?

– Это тоже легендарный клуб. Мне нравились класико между Роналду и «Барсой» Месси.

– И за кого из них вы болели?

– Несмотря на все уважение к Криштиану, я предпочитаю Месси, – сказал полузащитник «Баварии» со смехом.