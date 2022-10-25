Джамал Мусиала: «Предпочитаю Месси, несмотря на все уважение к Роналду. Нравились класико с ними»
Джамал Мусиала рассказал, что игра Лионеля Месси нравится ему больше игры Криштиану Роналду.
– Вы следили за «Барселоной», когда были ребенком?
– Я смотрел много матчей великой «Барсы» с Месси, Хави и Иньестой. На их игру было приятно смотреть. Глядя на их футбол, ты получал удовольствие. Несомненно, я очень внимательно следил за их игрой.
«Барса» – клуб с очень сильной философией, который всегда делал ставку на талант и технику. На их игру приятно смотреть. В те времена я был одним из таких зрителей.
– А что скажете о «Реале»?
– Это тоже легендарный клуб. Мне нравились класико между «Реалом» Роналду и «Барсой» Месси.
– И за кого из них вы болели?
– Несмотря на все уважение к Криштиану, я предпочитаю Месси, – сказал полузащитник «Баварии» со смехом.
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