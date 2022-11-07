Хемес включил Роналду, Месси, Марадону и Пеле в пятерку лучших игроков в истории, но 1-м назвал Роналдо: «Он приехал с раздробленными коленями, но был пушкой в «Реале»

назвал пятерку лучших футболистов в истории по своему мнению.

– Кто лучший футболист, которого вы когда-либо видели?

– . Выбирая великих, мало кто вспоминает его, но он один из тех, кто произвел на меня наибольшее впечатление.

Он приехал из Италии с практически раздробленными коленями, но в он был настоящей пушкой. С этими травмами другой ушел бы на пенсию. У него была сила, решимость... Я бы поставил его в пятерку лучших в истории.

– А остальные четверо?

– У меня была возможность опекать , когда он играл за «Севилью», и я бы назвал его. Также Пеле, Криштиану [Роналду] и Месси, – сказал бывший тренер «Райо Вальекано».