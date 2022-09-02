В УЕФА призвали судей жестче наказывать игроков за симуляции, массовые стычки и давление на арбитров: «Хотим защитить имидж футбола»

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В УЕФА хотят защитить имидж футбола.

Судьям перед сезоном-2022/23 дали установку жестче наказывать за давление на рефери со стороны игроков, споры с арбитром, массовые стычки и симуляции.

«Мы не хотим видеть такие вещи в футболе. Мы намерены защищать имидж футбола и считаем определенные типы поведения на поле и скамейках запасных неприемлемыми», – сказал руководитель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

Футболисты, пытающиеся обмануть судей симуляцией или чрезмерной реакцией на легкие контакты, также могут быть наказаны. Кроме того, судей просят жестче наказывать за попытки обмануть арбитров и вынудить показать игроку команды соперника красную или желтую карточку.

«Когда футболист пытается добиться наказания для другого игрока, это несправедливо. Это нечестное поведение по отношению к своим же коллегам. Пример неуважительного поведения», – добавил Розетти.

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