Президент УЕФА Чеферин будет баллотироваться на новый срок. Он занимает пост с 2016-го
Президент УЕФА Александер Чеферин будет баллотироваться на новый срок.
Сегодня 54-летний словенец подтвердил свое намерение на встрече с членами Союза европейских футбольных ассоциаций во Франкфурте.
Он будет баллотироваться на новый срок на предстоящем конгрессе УЕФА в Португалии в 2023 году.
«Президент УЕФА Александер Чеферин воспользовался возможностью, чтобы лично поблагодарить все 55 ассоциаций за их письма в поддержку следующих выборов», – сказано в сообщении союза.
Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. Он 7-й президент в истории организации.
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