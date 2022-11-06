Клопп о победе «Ливерпуля»: «Я просто выдохнул. Проигрывая, «Тоттенхэм» готов рисковать всем»

Главный тренер «Ливерпуля» подвел итоги матча с «Тоттенхэмом» (2:1) в .

«Это победа важна для нас. Я просто выдохнул. Очень важная игра.

Мы провели отличный первый тайм, а во втором было тяжело. готов рисковать всем, когда проигрывает.

Сезон получается очень интенсивным. Лишь потому, что мы победили на выезде впервые за некоторое время, нельзя думать, что теперь все будет хорошо. Мы знаем, что придется биться.

Я не думаю, что у нас серьезные проблемы в гостях. Да, матчи на «Энфилде» – это жирный плюс. Но в Лиге чемпионов мы побеждали в гостях. И я рад, что мы наконец-то сделали это и в АПЛ.

У Далглиша и Фаулера наверняка тоже были отрезки без голов. Салах не перестанет забивать. Он в восьмерке лучших бомбардиров и продолжит забивать. Когда смотришь на статистику Мо, она кажется безумной. Он всегда остается важным для нас игроком и сегодня подтвердил это, забив два важных мяча», – сказал Клопп.