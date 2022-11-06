Юрген Клопп: «Этот ЧМ будет не таким, как предыдущие. Ненормально, что у Кейна спрашивают, наденет ли он повязку против дискриминации»

высказался о том, что пройдет в Катаре.

– Люди из мира футбола приняли это решение. Те, кто работают в ФИФА.

– Нет, это футбольные политики. Я по вашему лицу вижу, что вы считаете меня виноватым. Я уже упомянул, что журналисты должны были сделать больше. Посмотрите на язык вашего тела. Как вы сидите передо мной? (в этот момент Клопп спародировал одного из журналистов – Sports.ru).

Нет, мы высказывались. Но ничего не произошло. Вы действительно считаете, что мы все сделали достаточно? А сейчас, когда все уже случилось, вы раздуваете скандал, и создаете дополнительное давление на игроков. Вот что вы делаете, задавая такие вопросы футболистам.

У спрашивают, наденет ли он капитанскую повязку против дискриминации, а Харри Кейн отвечает, что да. А другие парни говорят: «Пожалуйста, давайте без политических заявлений». Это ненормально.

Все это организовали другие люди, и я не говорю, что вы позволили всему этому случиться. Нет, все мы это допустили. Уже тогда все было понятно, но мистеру Блаттеру и остальным как-то удалось выбраться из этой ситуации. Это было так давно, что некоторые из людей, принимавших это решение, уже умерли. Этот вопрос мог быть решен давно.

Все это ничего не говорит о Катаре. Они по какой-то причине хотят провести чемпионат мира, это нормально. Я тоже многого хочу, но не получаю и как-то живу с этим. Невозможно получить все.

Конечно, я буду смотреть матчи, но да, этот чемпионат мира будет отличаться от предыдущих, – сказал тренер .

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