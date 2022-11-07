Антонио Конте: «Клоппу понравилась игра «Тоттенхэма»? Хорошо. Его мнение важно для нас»
Антонио Конте с сарказмом отреагировал на комплименты Юргена Клоппа.
«Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Ливерпулю» (1:2) в 15-м туре АПЛ.
«Юргену понравилась наша игра? Хорошо. Его мнение важно для нас. Он хороший тренер», – сказал Конте.
После встречи команд в мае этого года, завершившейся со счетом 1:1, Клопп критически высказывался об игровом стиле «Тоттенхэма», отмечая, что клуб «должен показывать на поле больше».
Комментарии