Антонио Конте: «Клоппу понравилась игра «Тоттенхэма»? Хорошо. Его мнение важно для нас»

с сарказмом отреагировал на комплименты .

«Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Ливерпулю» (1:2) в 15-м туре .

«Юргену понравилась наша игра? Хорошо. Его мнение важно для нас. Он хороший тренер», – сказал Конте.

После встречи команд в мае этого года, завершившейся со счетом 1:1, Клопп критически высказывался об игровом стиле , отмечая, что клуб «должен показывать на поле больше».