Антонио Конте: «Клоппу понравилась игра «Тоттенхэма»? Хорошо. Его мнение важно для нас»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Антонио Конте с сарказмом отреагировал на комплименты Юргена Клоппа.

«Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Ливерпулю» (1:2) в 15-м туре АПЛ.

«Юргену понравилась наша игра? Хорошо. Его мнение важно для нас. Он хороший тренер», – сказал Конте.

После встречи команд в мае этого года, завершившейся со счетом 1:1, Клопп критически высказывался об игровом стиле «Тоттенхэма», отмечая, что клуб «должен показывать на поле больше».

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