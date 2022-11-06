Клопп проиграл Конте 1 из 7 матчей. «Ливерпуль» не уступает «Тоттенхэму» 11 игр, включая финал ЛЧ

добился второй победы над Антонио Конте в тренерской карьере.

«Ливерпуль» под руководством немецкого специалиста обыграл «Тоттенхэм» (2:1) в 15-м туре .

Клопп и Конте противостояли друг другу семь раз. За время работы итальянца в у них было по одной победе и две ничьих. После назначения Конте в «Тоттенхэм» команды тренеров сыграли трижды. Дважды была ничья, сегодня – победа Клоппа.

Также немец добился 10-й победы над «шпорами» в своей карьере. Всего он встречался с ними 17 раз и потерпел лишь одно поражение. Еще 6 раз была ничья.

В последних 11 играх Клоппа не проигрывает – серия длится с 2017 года и включает финал Лиги чемпионов.