Блогер Голдбридж о жеребьевке ЛЕ: «За шариком «МЮ» очень легко проследить и в нужный момент вытащить его. Это просто смешно»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА УЕФА Марк Голдбридж Футбол

Блогер-болельщик «Манчестер Юнайтед» усомнился в честности жеребьевки Лиги Европы.

В стыковых матчах Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной». Первые игры запланированы на 16 февраля, ответные матчи пройдут неделю спустя.

«Все эти жеребьевки – это просто смешно. Очень легко проследить за шариком «Юнайтед», чтобы вытащить его в нужный момент», – написал Марк Голдбридж в своем твиттере.

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