Блогер Голдбридж о жеребьевке ЛЕ: «За шариком «МЮ» очень легко проследить и в нужный момент вытащить его. Это просто смешно»

Блогер-болельщик усомнился в честности жеребьевки Лиги Европы.

В стыковых матчах «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной». Первые игры запланированы на 16 февраля, ответные матчи пройдут неделю спустя.

«Все эти жеребьевки – это просто смешно. Очень легко проследить за шариком «Юнайтед», чтобы вытащить его в нужный момент», – написал в своем твиттере.