«Барселона» и «МЮ» сыграют в стыковых матчах Лиги Европы. Каталонцы выиграли 4 последних матча, включая 2 финала ЛЧ

Определился соперник «Барселоны» по стыковым матчам Лиги Европы.

По итогам сегодняшней жеребьевки каталонцам достался «Манчестер Юнайтед».

Первые стыковые матчи запланированы на 16 февраля. Ответные игры пройдут неделю спустя.

Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала .

Напомним, что «Барса», еще под руководством Пепа Гвардиолы, дважды обыгрывала «МЮ» в финалах ЛЧ – в 2009 году (2:0) и 2011-м (3:1).

Всего в ЛЧ команды встречались 10 раз: у «Барсы» 5 побед, у «Ман Юнатйед» – 1, также было 4 ничьих. Разница голов – 21:10.

Кроме того, клубы провели три матча в Кубке обладателей кубков – «МЮ» выиграл дважды, одна победа в активе «Барселоны».

Отметим, что каталонцы выиграли 4 последних матча у «Манчестер Юнайтед».