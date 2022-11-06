Александр Мостовой: «Зачем сборная продлила Карпина, нет понимания. Играть с Таджикистаном?»

критично отозвался о новом контракте со сборной России.

«Вообще нет понимания, зачем сборная продлила Карпина. Если тренер работает в каком-то клубе, то не должен работать в сборной. Такого в Европе не бывает, а у нас бывает. Ни в одной европейской стране нет совмещения постов.

Хорошо ли, что сохранили Карпина? Вообще без разницы, кто. Чего сохранять-то? Играть с ?» – сказал бывший футболист сборной России.