Александр Мостовой: «Зачем сборная продлила Карпина, нет понимания. Играть с Таджикистаном?»
Александр Мостовой критично отозвался о новом контракте Валерия Карпина со сборной России.
«Вообще нет понимания, зачем сборная продлила Карпина. Если тренер работает в каком-то клубе, то не должен работать в сборной. Такого в Европе не бывает, а у нас бывает. Ни в одной европейской стране нет совмещения постов.
Хорошо ли, что сохранили Карпина? Вообще без разницы, кто. Чего сохранять-то? Играть с Таджикистаном?» – сказал бывший футболист сборной России.
Комментарии