Хорен Байрамян: «Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении. С ним точно выйдем на Евро-2024»
Хорен Байрамян хотел бы видеть Валерия Карпина на посту главного тренера сборной Армении.
– Кого бы вы хотели видеть главным тренером сборной Армении?
– Валерия Георгиевича, конечно (смеется). Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении. С ним мы точно выйдем на Евро-2024, – сказал полузащитник «Ростова».
Карпин является главным тренером команды из Ростова-на-Дону, а также сборной России.
29 сентября Хоакин Капаррос покинул пост главного тренера сборной Армении. Команда в отборе к Евро-2024 сыграет со сборными Турции, Хорватии, Уэльса и Латвии.
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