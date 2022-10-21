Хорен Байрамян: «Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении. С ним точно выйдем на Евро-2024»

хотел бы видеть на посту главного тренера сборной Армении.

– Кого бы вы хотели видеть главным тренером сборной Армении?

– Валерия Георгиевича, конечно (смеется). Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении. С ним мы точно выйдем на Евро-2024, – сказал полузащитник .

Карпин является главным тренером команды из Ростова-на-Дону, а также сборной России.

29 сентября Хоакин Капаррос покинул пост главного тренера сборной Армении. Команда в отборе к Евро-2024 сыграет со сборными Турции, Хорватии, Уэльса и Латвии.