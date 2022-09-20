Карпин о Сперцяне: «Россия без него умрет, что ли? Нет. Да и ЧМ мы вряд ли с ним выиграем»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о защитнике .

20-летний футболист принял решение выступать за сборную Грузии, несмотря на включение в состав российской молодежной команды на прошлой неделе.

«Мы упустили такого игрока? Какого? Он восемь игр за сыграл.

Сперцяна упустили, но тогда не думали, что упустили. Россия без него умрет, что ли? Нет.

Да и чемпионат мира мы вряд ли с ним выиграем, хоть он и очень сильный игрок», – сказал Карпин.

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