Александр Мостовой: «Любой спортивный человек может руководить сборной России сейчас. Мы нигде не участвуем»

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Александр Мостовой дал оценку работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«В европейских футбольных странах нет такого прецедента, чтобы тренер работал и в клубе, и в сборной – это вообще несопоставимо. Приведу один пример.

Перед ЧМ-2018 в сборной Испании узнали, что Лопетеги подписал контракт с клубом – через два часа его убрали. Просто потому, что это неприемлемо.

Здесь мы снова выступаем единоличниками. В огромной стране такое неприемлемо. Что касается продления, то мы сейчас нигде не участвуем.

Любой спортивный человек сейчас может руководить сборной», – сказал бывший хавбек сборной.

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