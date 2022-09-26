Александр Мостовой: «Любой спортивный человек может руководить сборной России сейчас. Мы нигде не участвуем»

дал оценку работе на посту главного тренера сборной России.

«В европейских футбольных странах нет такого прецедента, чтобы тренер работал и в клубе, и в сборной – это вообще несопоставимо. Приведу один пример.

Перед ЧМ-2018 в сборной Испании узнали, что Лопетеги подписал контракт с клубом – через два часа его убрали. Просто потому, что это неприемлемо.

Здесь мы снова выступаем единоличниками. В огромной стране такое неприемлемо. Что касается продления, то мы сейчас нигде не участвуем.

Любой спортивный человек сейчас может руководить сборной», – сказал бывший хавбек сборной.