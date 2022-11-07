Комличенко о сравнении с дельфином: «Присылайте видео, посмотрим, где я мог занырнуть. Если защитник сбивает, до конца стоять?»
Николай Комличенко с юмором отреагировал на сравнение с дельфином.
Форвард «Ростова» высказался о судействе матча 16-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (2:1).
«Владимир Москалев дал сегодня побороться, хотя некоторые моменты мне непонятны. После игры поговорили, пожали руки. Я поинтересовался у него насчет некоторых игровых эпизодов. Он по‑своему видит эти моменты, и это останется между нами. Моменты чисто игровые.
Меня стали называть дельфином, как Соболева? Ну, если есть какие‑то вопросы, присылайте видео, посмотрим, где я мог занырнуть. По‑моему, только пенальти против «Торпедо» признали неправильным, остальные все по делу.
Если защитник меня сбивает в штрафной площади, мне что, стоять до конца? Это плюс для команды, и я этих разговоров вообще не понимаю, если честно», – сказал Комличенко.
Комличенко о судьях: «Они мне сами говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя. Не будем на тебе где-то свистеть, может»
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