Комличенко о судьях: «Они мне сами говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя. Не будем на тебе где-то свистеть, может»

заявил, что у судей возникают к нему претензии по ходу матчей.

«Ростов» уступил «Уралу» (1:2) в 13-м туре Мир . Ростовский клуб обратится в ЭСК по поводу судейства.

– Спортивный директор заявил, что судья убил команду в игре против «Урала». Вы согласны?

– Алексей Анатольевич [Рыскин] может себе позволить такие высказывания, я не могу. Но судьи мне сами говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя. Всегда на тебе какие-то спорные моменты, мы разбираем все эпизоды, поэтому, может, не будем на тебе где-то свистеть». Они это мне лично говорят.

– С «Уралом» такое говорили?

– Да. Немного удивился этому. Думаю, это немного некорректно. Все же нужно судить то, что есть. Просто нам особо нельзя что-то комментировать про судейство. Вы все видели в матче.

– Вы говорите, что к вам предвзятое судейство. как-то обсуждает это?

– Нет, не обсуждает, но все и так видно, это лежит на поверхности. Мы все про это уже знаем, и мне лично судьи уже говорят. Что уже обсуждать? Все видно и ясно – приходится как-то играть. Вы все сами видели в матче с . Все пять моментов были на мне – сказать, что все эпизоды были высосаны из пальца, нельзя.

По моему мнению, все было очевидно. Когда помощник говорит, что пенальти стопроцентный, а человек не понимает… Опять же, комментировать судейство не в моей компетенции, но все видно на поверхности, – сказал форвард ростовчан.

Матч между «Ростовом» и «Уралом» обслуживала бригада Евгения Турбина.