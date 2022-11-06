Конте про 1:2 с «Ливерпулем»: «Тоттенхэм» заслуживал гораздо большего. Трудно объяснить поражение»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:2).

«Мне трудно объяснить сегодняшнее поражение. В первом тайме мне почти не на что было жаловаться, учитывая страстную игру моих футболистов. Они хотели биться, играть агрессивно.

Во втором тайме нам удалось забить, и мне кажется, что мы заслуживали гораздо большего. Но нам надо понимать, когда мы играем против топ-команды или в важном матче, что нужна особая мотивация.

Я не могу жаловаться на своих игроков. Я возвращаюсь домой довольным нашей игрой и созданными нами моментами.

У нас много травм, и здорово, что мы понимаем необходимость бороться до конца. Жаль, что сегодня мы не получили нужный результат, но выступлением я доволен.

У нас была возможность оказывать на «Ливерпуль» давление, и мы ей воспользовались. Мы старались прессинговать, но пропустили второй гол после длинной передачи.

Я не знаю, что лучше – победа при слабой игре или поражение при хорошей. Но мы проиграли», – сказал Конте.