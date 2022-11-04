Антонио Конте: «Странно, что в Англии начинают играть уже через три дня после финала ЧМ-2022. Это безумие, но шоу должно продолжаться»

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Антонио Конте раскритиковал английский футбольный календарь за ранний старт матчей после ЧМ-2022.

Финал ЧМ-2022 запланирован 18 декабря в Катаре. На 21 и 22 декабря в Англии предварительно назначены матчи четвертого раунда Кубка английской лиги. 26 декабря продолжится сезон АПЛ.

К примеру, игры Лиги 1 возобновятся 27 декабря, в Португалии матчи стартуют 28 декабря, в Ла Лиге – 31 декабря, а в Серия А – не раньше 4 января.

«Сейчас говорить на эту тему бесполезно. Потому что мы знали об этой ситуации. Я понимал, что проводить ЧМ-2022 во время сезона, с чемпионатом, с Лигой чемпионов, с таким графиком – это настоящие безумие. 

Честно говоря, очень странно, что в Англии начинают играть уже через три дня после финала ЧМ. Только в Англии так сделали.

Во Франции, Испании, Португалии нашли время на отдых. Играть матч Кубка английской лиги через три дня после финала ЧМ – безумие. И через три дня уже матчи АПЛ

Но сейчас это все просто слова. Шоу должно продолжаться», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

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