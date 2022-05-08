Клопп о тактике «Тоттенхэма»: «Игроки топ-уровня блокируют мячи. Они должны показывать больше»

Юрген Клопп высказался об оборонительной тактике «Тоттенхэма» против «Ливерпуля».
Матч команд в рамках 36-го тура АПЛ завершился вничью – 1:1.
«Извините, но я не тот человек, которого стоит спрашивать об игре «Тоттенхэма» в защите, потому что мне такой футбол не нравится.
Но это моя личная проблема. Это команда топ-уровня, и, на мой взгляд, она должна показывать больше на поле.
В матче против «Ливерпуля» у них владение мячом 36%. Но это моя проблема. Я не могу натренировать это.
Игроки мирового класса блокируют мячи. Это реально тяжело. Тем не менее я уважаю то, что они делают. Но я не такой», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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