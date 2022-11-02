Роберто Мартинес о лишнем весе Азара: «Я считаю эти комментарии неуместными и ленивыми. Эден – игрок таланта, а не физики»

высказался о физической форме Эдена Азара.

«У Эдена Азара могут быть плохие игры и могут быть моменты, когда он не в лучшей форме. Люди говорят, что это из-за его тела, из-за того, что у него слишком много жира в организме. Ну, у него тот же самый жир в организме, когда он делает разницу. Вы должны понимать, что это игрок таланта, а не игрок физической силы.

У него есть свои сильные стороны в том, чтобы обводить соперников один в один. Если он играет не очень хорошо, то самый простой, ленивый комментарий заключается в том, что Эден не такой худой или атлетичный, каким должен быть.

Я думаю, что это неуместный комментарий, и я считаю этот комментарий ленивым. У Эдена могут быть хорошие игры и плохие игры, но у него всегда одно и то же тело.

Он очень талантлив. Он был рожден, чтобы играть в футбол. Я думаю, он один из тех людей, по которым сразу видно, что для него это не рутинная работа или что-то в этом роде. У него есть врожденный талант. Также у него есть замечательное человеческое качество – он озаряет комнату, когда входит. Всем нравится его компания, у него всегда есть правильные слова для молодых игроков. Ему нравится высокое давление.

Когда у вас есть такой игрок, как Азар, он просит мяч и берет на себя ответственность. Он один из тех молчаливых лидеров, с которыми приятно работать», – сказал главный тренер сборной Бельгии.