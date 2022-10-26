Азар не хочет уходить из «Реала» – его семье хорошо в Мадриде. Эдену уже три трансферных окна ищут новый клуб, но интереса нет

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«Реал» уже давно не верит в полузащитника Эдена Азара.

Как пишет Marca, уже на протяжении трех трансферных окон «Мадрид» ищет для бельгийца новый клуб, но безрезультатно. Интереса к Азару нет.

Вряд ли ситуация изменится и грядущей зимой, учитывая слабую игру Азара в этом сезоне, а также нежелание хавбека перевозить семью из Мадрида. На данный момент Эден не думает об уходе из «Реала», так как его жена и пятеро детей очень хорошо чувствуют себя в столице Испании.

Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне 31-летний футболист в сумме отыграл 229 минут в 6 матчах за «Реал» во всех турнирах и забил 1 гол – в игре Лиги чемпионов против «Селтика» (3:0).

Полную статистику Азара можно изучить здесь.

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