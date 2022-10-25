Азар хочет выиграть ЧМ-2022 с Бельгией: «Должны, если хотим, чтобы нас называли «золотым поколением». Мы все еще ничего не выиграли»

хочет выиграть со сборной Бельгии.

Для полузащитника турнир в Катаре станет третьим чемпионатом мира в карьере. На ЧМ-2018 Бельгия заняла третье место.

«Нужно ставить высокую планку. Я хочу, чтобы мы выступили лучше, чем в 2018 году. Будет сложно, потому что тот результат был довольно хорошим. Мне повезло быть капитаном отличной команды и представлять большую футбольную страну, поэтому мы должны ехать на турнир с высокими ожиданиями.

Постоянно говорят о нашем «золотом поколении», и в этом есть доля правды. Мы уже почти десять лет вместе. Теперь в сборной появляются молодые игроки. Конечно, у нас невероятное поколение игроков, но мы все еще ничего не выиграли. Если мы действительно хотим, чтобы нас называли «золотым поколением», то, думаю, мы должны это сделать.

Опыт однозначно помогал нам на предыдущих турнирах. Надеюсь, еще некоторое время все будет продолжаться в том же духе», – сказал Азар в интервью пресс-службе ФИФА.

Соперниками Бельгии на групповом этапе ЧМ-2022 станут сборные Хорватии, Канады и Марокко.