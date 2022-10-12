«Реал» готов отпустить Азара бесплатно. Перес недоволен его отношением к делу, Анчелотти может больше не дать игрового времени (El Nacional)

разочаровался в .

Как сообщает El Nacional, мадридский клуб готов опустить бельгийского футболиста бесплатно, поскольку президент команды недоволен отношением Азара к делу и его физической готовности.

Более того, главный тренер «Реала» раздумывает о том, чтобы больше не давать Азару игрового времени после его выступления в матче против «Шахтера» (1:1).

31-летний футболист вышел на матч в стартовом составе, но был заменен на 57-й минуте.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.