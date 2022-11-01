«Астон Вилла» может купить Азара у «Реала» зимой. Эмери считает, что Эден может стать лидером атаки (Defensa Central)

может вернуться в .

И футболист, и представители понимают, что сотрудничество подходит к концу. После ЧМ-2022, который пройдет с ноября по декабрь этого года, стороны рассмотрят возможность перехода полузащитника в другой клуб. Они намерены заключить сделку, которая будет выгодна обеим сторонам.

По информации Defensa Central, в услугах бельгийца заинтересована . Новый главный тренер команды из Бирмингема Унаи Эмери одобрит этот трансфер, поскольку видит в Азаре игрока, который может стать лидером в атакующей линии команды.

«Реал» намерен выручить разумную сумму от продажи игрока.

В текущем сезоне 31-летний футболист провел 3 матча. Его статистику можно найти здесь.