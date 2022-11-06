Появились фото золотых бутс Месси для ЧМ-2022. Они вдохновлены парой Лео с ЧМ-2006

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Появились фото бутс, в которых Лионель Месси сыграет на ЧМ-2022.

Дизайн модели, получившей название The Adidas X Messi 2022 World Cup Speedportal, был вдохновлен бутсами, в которых Месси выступал на дебютном для себя ЧМ-2006 в Германии, пишет Footy Headlines.

На чемпионате мира 2006 года аргентинец сыграл в бутсах Adidas F30.

Фото: footyheadlines.com

На ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет в группе С, где ее соперниками станут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

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