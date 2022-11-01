Рамос о ЧМ-2022: «Лучше, чтобы Месси был твоим партнером, а не соперником. Он один из лучших в мире»
Серхио Рамос рассказал о своих отношениях с Лионелем Месси.
«Любому игроку интересно находиться с ним в одной раздевалке. Мы все хотим побеждать с «ПСЖ», сделать эту команду сильнее и максимально помочь ей своим опытом.
У меня прекрасные отношения с Лео. Чтобы побеждать, нужны хорошая команда, уважение между всеми игроками и хорошая атмосфера. Должен воцариться мир, враг ушел. У нас прекрасные отношения, это лучший способ приблизиться к успеху».
О Лео на ЧМ-2022
«Лучше, чтобы он был твоим партнером, а не соперником. Он продолжает выступать на самом высоком уровне. Большинство ветеранов подчеркивают, что игроков нужно оценивать по выступлениям, а не по возрасту. Он один из лучших в мире.
Чемпионат мира? Я вижу, что он очень сосредоточен. Если ты бережешь себя, чтобы сыграть на ЧМ, если ты прячешься, то это не выход. Мне нравится тренироваться в матчах, а не ограничивать их количество, и Лео тоже это касается», – сказал защитник «ПСЖ» и сборной Испании.
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