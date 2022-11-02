Вячеслав Колосков: «Дзюба сдулся, хватит о нем говорить. В РПЛ он никому не нужен, в ФНЛ пусть идет»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о нападающем «Адана Демирспор» Артеме Дзюбе.

 «Дзюба сдулся, хватит о нем говорить. Он даже в РПЛ сейчас никому не нужен. В ФНЛ пусть идет бороться, там, возможно, спрос на него есть.

Сейчас для меня такого игрока нет в российском футболе. Он изображает из себя футболиста, но получается без особого успеха. В Турции он где? На скамейки запасных, вот и все», – заявил Колосков.

Напомним, Артем Дзюба пропустил 6 из 7 последних матчей в турецком чемпионате.

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