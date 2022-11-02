Черчесов о Дзюбе в Турции: «Иногда даже классного исполнителя тяжело вписать. Его лучшие матчи еще впереди»

считает, что еще может заиграть в Турции.

– Всего месяц назад вы говорили, что у Дзюбы хорошие шансы заиграть в Турции, но с тех пор форвард даже перестал попадать в заявку «Аданы Демирспор» на игры...

– Я и сейчас могу сказать, что шансы хорошие. Проблема же, на мой взгляд, в том, что Артем появился в составе в самом конце трансферной кампании, когда состав, связи и тактика уже были наиграны.

Иногда даже классного исполнителя тяжело вписать – если ситуация не складывается в его пользу. Но убежден, что лучшие матчи Дзюбы еще впереди, – сказал экс-главный тренер сборной России.

Артем Дзюба перешел в в августе на правах свободного агента. Он пропустил 6 из 7 последних матчей в турецкой Суперлиге, при этом дважды не попав в заявку.