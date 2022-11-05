Пике выйдет в стартовом составе «Барсы» на последний матч в карьере
Жерар Пике выйдет в стартовом составе «Барселоны» на последний матч в карьере.
35-летний защитник сыграет с первых минут на «Камп Ноу» в матче 13-го тура Ла Лиги с «Альмерией».
Ранее Пике объявил, что этот матч станет для него последним в карьере.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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