Пике выйдет в стартовом составе «Барсы» на последний матч в карьере

выйдет в стартовом составе «Барселоны» на последний матч в карьере.

35-летний защитник сыграет с первых минут на «Камп Ноу» в матче 13-го тура с «Альмерией».

Ранее Пике объявил, что этот матч станет для него последним в карьере.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Стану обычным фанатом». Пике уходит из «Барсы» – и вообще заканчивает карьеру