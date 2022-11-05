Бускетс о Пике: «С ним уходит часть эмблемы «Барсы» и ее истории. Нам будет его не хватать»
Серджи Бускетс прокомментировал решение Жерара Пике завершить карьеру.
«Нам будет его не хватать. Мне грустно, ведь мы пережили много незабываемых моментов. Он очень много дал клубу.
С ним уходит часть эмблемы «Барсы», часть ее истории», – сказал капитан «Барселоны».
Жоан Лапорта: «Пике – часть эмблемы «Барсы», он всегда будет примером. Жерар хочет помочь клубу, он в курсе нашей ситуации»
«Стану обычным фанатом». Пике уходит из «Барсы» – и вообще заканчивает карьеру
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