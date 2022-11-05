Бускетс о Пике: «С ним уходит часть эмблемы «Барсы» и ее истории. Нам будет его не хватать»

прокомментировал решение завершить карьеру.

«Нам будет его не хватать. Мне грустно, ведь мы пережили много незабываемых моментов. Он очень много дал клубу.

С ним уходит часть эмблемы «Барсы», часть ее истории», – сказал капитан «Барселоны».

Жоан Лапорта: «Пике – часть эмблемы «Барсы», он всегда будет примером. Жерар хочет помочь клубу, он в курсе нашей ситуации»

«Стану обычным фанатом». Пике уходит из «Барсы» – и вообще заканчивает карьеру