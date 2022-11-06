Гендиректор Суперлиги: «Можно смириться с тем, что молодежь смотрит футбол по 20 секунд в тиктоке. Или исправить ситуацию, дав больше качественного футбола»

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Генеральный директор Суперлиги высказался о том, что молодежь не смотрит матчи целиком. 

– За некоторыми исключениями, дети больше не смотрят матчи целиком. Они предпочитают яркие моменты, голы... Когда они играют в FIFA, то выбирают лучшие команды, лучших игроков. Так ли это?

– Мы можем смириться тем, что молодежь смотрит футбол по 20 секунд в тиктоке, а можем реагировать и работать над улучшением ситуации. Все начинается с того, что мы представляем лучшие матчи каждую неделю.

Локомотивом проекта должен стать топовый футбол, – заявил Бернд Райхарт.

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