Гендиректор Суперлиги: «Можно смириться с тем, что молодежь смотрит футбол по 20 секунд в тиктоке. Или исправить ситуацию, дав больше качественного футбола»

Генеральный директор Суперлиги высказался о том, что молодежь не смотрит матчи целиком.

– За некоторыми исключениями, дети больше не смотрят матчи целиком. Они предпочитают яркие моменты, голы... Когда они играют в FIFA, то выбирают лучшие команды, лучших игроков. Так ли это?

– Мы можем смириться тем, что молодежь смотрит футбол по 20 секунд в тиктоке, а можем реагировать и работать над улучшением ситуации. Все начинается с того, что мы представляем лучшие матчи каждую неделю.

Локомотивом проекта должен стать топовый футбол, – заявил Бернд Райхарт.