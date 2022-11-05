Тебас о Суперлиге: «Если вы ставите неправильный диагноз – убьете пациента. Это фэйк, что молодежь не смотрит футбол»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас выступил против изменения формата еврокубков.

«Больше всего меня беспокоит не то, что говорят , Аньелли или новый генеральный директор, а то, что они ставят неправильный диагноз. Если вы ставите неправильный диагноз, как врачи, вы убьете пациента. Диагноз, который они ставят, заключается в том, что молодежь не смотрит футбол, поэтому решение видится им в изменении форматов.

Проблема в том, что диагноз поставлен неверно. Сейчас такое время, когда молодые люди смотрят больше футбола. Они используют современные технологии, смотрят футбол в социальных сетях, с помощью стриминговых сервисов, везде. Очень важно знать, что спорт в целом и футбол в частности смотрит разная публика и здесь необходимо учитывать возраст.

создает следующий дискурс: «Я хочу создать соревнование с 20 лучшими клубами мира». Больше у них ничего нет, и им приходится подкреплять свой аргумент с помощью фэйковых новостей. Одна из таких – молодежь не смотрит футбол, и мы должны изменить формат, чтобы привлечь их.

Нельзя равняться на НФЛ, которая является локальным рынком. Даже несмотря на 300 миллионов человек в США, это локальный рынок: закрытые лиги, лиги другого типа, и даже аудиовизуально это другое.

Они опираются на фэйки, говорят, что проблема в формате соревнований. Нынешний формат, сильные национальные лиги и прекрасная Лига чемпионов – это успех, который не надо менять. Нам придется внести коррективы, но мы не должны менять целиком все, потому что молодые люди не отказываются от нас, они продолжают наблюдать за нами», – заявил Тебас.

«Они провозглашают себя спасителями футбола. Фейк». Ла Лига мочит Суперлигу