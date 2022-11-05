Тебас о Суперлиге: «Если вы ставите неправильный диагноз – убьете пациента. Это фэйк, что молодежь не смотрит футбол»
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас выступил против изменения формата еврокубков.
«Больше всего меня беспокоит не то, что говорят Флорентино Перес, Аньелли или новый генеральный директор, а то, что они ставят неправильный диагноз. Если вы ставите неправильный диагноз, как врачи, вы убьете пациента. Диагноз, который они ставят, заключается в том, что молодежь не смотрит футбол, поэтому решение видится им в изменении форматов.
Проблема в том, что диагноз поставлен неверно. Сейчас такое время, когда молодые люди смотрят больше футбола. Они используют современные технологии, смотрят футбол в социальных сетях, с помощью стриминговых сервисов, везде. Очень важно знать, что спорт в целом и футбол в частности смотрит разная публика и здесь необходимо учитывать возраст.
Суперлига создает следующий дискурс: «Я хочу создать соревнование с 20 лучшими клубами мира». Больше у них ничего нет, и им приходится подкреплять свой аргумент с помощью фэйковых новостей. Одна из таких – молодежь не смотрит футбол, и мы должны изменить формат, чтобы привлечь их.
Нельзя равняться на НФЛ, которая является локальным рынком. Даже несмотря на 300 миллионов человек в США, это локальный рынок: закрытые лиги, лиги другого типа, и даже аудиовизуально это другое.
Они опираются на фэйки, говорят, что проблема в формате соревнований. Нынешний формат, сильные национальные лиги и прекрасная Лига чемпионов – это успех, который не надо менять. Нам придется внести коррективы, но мы не должны менять целиком все, потому что молодые люди не отказываются от нас, они продолжают наблюдать за нами», – заявил Тебас.
«Они провозглашают себя спасителями футбола. Фейк». Ла Лига мочит Суперлигу
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