Гендиректор Суперлиги: «Постоянных членов не будет, это не закрытое соревнование. Спортивные заслуги будут в центре внимания»

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Генеральный директор Суперлиги высказался о претензиях к турниру.

– У болельщиков сложилось представление, что Суперлига – это проект только для самых больших клубов Европы, что в ней будут постоянные участники. Это ложь или реальность?

Суперлига не будет эксклюзивным или закрытым соревнованием. Постоянных членов не будет.

Помимо «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», есть много других клубов, у которых есть обеспокоенность будущим и идеи по улучшению футбола в Европе.

– Другой главный спорный момент Суперлиги связан со спортивными заслугами. Есть сомнения, что они будут учитываться. Так ли это?

– Абсолютно нет. Спортивные заслуги будут в центре внимания Суперлиги, – сказал Бернд Райхарт.

Гендиректор Суперлиги: «Мир меняется, и футбол должен найти баланс между традициями и современностью»

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