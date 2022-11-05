Гендиректор Суперлиги: «Постоянных членов не будет, это не закрытое соревнование. Спортивные заслуги будут в центре внимания»
Генеральный директор Суперлиги высказался о претензиях к турниру.
– У болельщиков сложилось представление, что Суперлига – это проект только для самых больших клубов Европы, что в ней будут постоянные участники. Это ложь или реальность?
– Суперлига не будет эксклюзивным или закрытым соревнованием. Постоянных членов не будет.
Помимо «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», есть много других клубов, у которых есть обеспокоенность будущим и идеи по улучшению футбола в Европе.
– Другой главный спорный момент Суперлиги связан со спортивными заслугами. Есть сомнения, что они будут учитываться. Так ли это?
– Абсолютно нет. Спортивные заслуги будут в центре внимания Суперлиги, – сказал Бернд Райхарт.
Гендиректор Суперлиги: «Мир меняется, и футбол должен найти баланс между традициями и современностью»
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