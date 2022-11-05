Гендиректор Суперлиги: «Постоянных членов не будет, это не закрытое соревнование. Спортивные заслуги будут в центре внимания»

Генеральный директор Суперлиги высказался о претензиях к турниру.

– У болельщиков сложилось представление, что Суперлига – это проект только для самых больших клубов Европы, что в ней будут постоянные участники. Это ложь или реальность?

– не будет эксклюзивным или закрытым соревнованием. Постоянных членов не будет.

Помимо , «Барселоны» и , есть много других клубов, у которых есть обеспокоенность будущим и идеи по улучшению футбола в Европе.

– Другой главный спорный момент Суперлиги связан со спортивными заслугами. Есть сомнения, что они будут учитываться. Так ли это?

– Абсолютно нет. Спортивные заслуги будут в центре внимания Суперлиги, – сказал Бернд Райхарт.

Гендиректор Суперлиги: «Мир меняется, и футбол должен найти баланс между традициями и современностью»