Гендиректор Суперлиги о реформе ЛЧ: «Будет больше незначительных матчей. Систему надо пересмотреть»

Генеральный директор высказался о возможном формате турнира.

– Вы уже придумали каким будет формат Суперлиги?

– Нет, потому что, если мы говорим об открытом диалоге, то нельзя придерживаться чего-то заранее определенного. Сейчас самое время слушать, вести диалог, работать и предлагать. В таком порядке.

– Календарь игр уже максимально плотный, вас это беспокоит?

– Мы должны найти баланс, потому что мы не можем ставить на карту здоровье игроков. Мне кажется, что важно говорить не о большем количестве матчей, а о более качественных матчах.

Честно говоря, в новом формате с 2024 года я не вижу, чтобы это было учтено. Фактически станет даже хуже. Я вижу больше незначительных матчей.

Система должна быть пересмотрена и переосмыслена, потому что она нуждается в серьезных реформах, – заявил Бернд Райхарт.

Флорентино Перес не понял формат ЛЧ-2024. Вы тоже? Вот легкое объяснение для запутавшихся