Массимо Каррера: «Главная проблема «Спартака» в том, что «Зенит» вообще не ошибается»

назвал главную проблему «Спартака» в текущем сезоне Мир .

«Главная проблема в том, что «Зенит» вообще не ошибается.

Красно-белые же провели первую половину РПЛ великолепно. Я бы назвал Абаскаля лучшим тренером этого отрезка. Все самое интересное впереди», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

После 15 туров «Спартак» с 32 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. Он отстает от лидирующего на 7 баллов.