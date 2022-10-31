Массимо Каррера: «Главная проблема «Спартака» в том, что «Зенит» вообще не ошибается»
Массимо Каррера назвал главную проблему «Спартака» в текущем сезоне Мир РПЛ.
«Главная проблема «Спартака» в том, что «Зенит» вообще не ошибается.
Красно-белые же провели первую половину РПЛ великолепно. Я бы назвал Абаскаля лучшим тренером этого отрезка. Все самое интересное впереди», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
После 15 туров «Спартак» с 32 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. Он отстает от лидирующего «Зенита» на 7 баллов.
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