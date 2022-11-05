Генеральный директор прокомментировал победу над (2:1).

– Почему именно «Ахмату» удалось вскрыть «Зенит»?

– «Зенит» – хороший раздражитель, на него все настраиваются, все хотят обыграть. У нас это получилось, ребята старались. Все молодцы.

– Как бы вы назвали сегодняшнюю победу одним словом?

– Да как можно оценивать победу над «Зенитом»? Положительно! Мы довольны.

– С судейством сегодня все в порядке было?

– Давайте не обсуждать сейчас судейство, у нас сегодня счастливый день. Зачем обсуждать судейство? – сказал Ахмед Айдамиров.