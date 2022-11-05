Гендиректор «Ахмата»: «Зенит» – хороший раздражитель. Довольны победой»
Генеральный директор «Ахмата» прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1).
– Почему именно «Ахмату» удалось вскрыть «Зенит»?
– «Зенит» – хороший раздражитель, на него все настраиваются, все хотят обыграть. У нас это получилось, ребята старались. Все молодцы.
– Как бы вы назвали сегодняшнюю победу одним словом?
– Да как можно оценивать победу над «Зенитом»? Положительно! Мы довольны.
– С судейством сегодня все в порядке было?
– Давайте не обсуждать сейчас судейство, у нас сегодня счастливый день. Зачем обсуждать судейство? – сказал Ахмед Айдамиров.
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